انت فين؟... مؤمن زكريا يطالب بعودة هذا المدرب للأهلي

كتب- نهى خورشيد:

طالب مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك الأسبق، بعودة حسام البدري المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس الليبي، لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

وكتب زكريا عبر حسابه على منصة "إكس":"كابتن حسام البدرى انت فين".

وسبق لحسام البدري قيادة النادي الأهلي في ثلاث فترات مختلفة، الأولى عام 2009، وتمكن خلالها من التتويج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر المصري.

ثم عاد مجدداً في عام 2012 ليكتب واحدة من أبرز محطاته التدريبية مع الفريق، بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى كأس السوبر الأفريقي، والدوري المصري، وكأس مصر.

أما الولاية الثالثة فكانت بين عامي 2016 و2018، حيث واصل خلالها مسيرة النجاح محققًا الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة واحدة، كما قاد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر الفريق الكروي بالنادي الأهلي سقط في فخ الهزيمة أمام نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين بتوقيع وليد الكرتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.