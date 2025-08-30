"ظهور أول لصفقة صيفية".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، القائمة التي سيخوض بها مباراة وادي دجلة في الدوري.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ويحل فريق الزمالك عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة

وشهدت القائمة عودة الثنائي المستبعد أحمد حمدي محمد السيد بجانب عودة المهاجم المنضم بالانتقالات الصيفية عمرو ناصر، بالإضافة للظهور الأول للحارس مهدي سليمان.

حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، آدم كايد.

خط الهجوم: عمرو ناصر، ناصر منسي، عدي الدباغ، شيكو بانزا، خوان بيزيرا.

ترتيب الزمالك و وادي دجلة في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن المصري وبيراميدز وإنبي وبتروجت أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر وحرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر والأهلي صاحب المركز الثاني عشر.

