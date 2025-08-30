فاز 4 مباريات.. فأل حسن لبيراميدز بعد التقدم على الأهلي

كتب - محمد القرش:

سجل وليد الكرتي هدف تقدم بيراميدز أمام النادي الأهلي، في المباراة المقامة الآن ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي يتقدم فيها بيراميدز أمام الأهلي، حيث حدث ذلك 9 مرات سابقة بجميع المسابقات بين الفريقين.

وفاز فريق بيراميدز في 4 مواجهات خلال الـ9 مناسبات، وتعادل 3، بينما استطاع الأهلي العودة والفوز في مواجهتين فقط.

وانتهى شوط المباراة الأول بين المارد الاحمر والفريق السماوي بتقدم الأخير، بهدف دون رد سجله المغربي وليد الكرتي.

وكان الأهلي دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان - كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج - بن رمضان - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - محمود تريزيجيه.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.