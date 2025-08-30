"فرص ضائعة".. ملخص الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز

كتب - نهى خورشيد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في حسم الشوط الأول لصالحه أمام الأهلي، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد السلام الدولي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز بهدف مبكر حمل توقيع وليد الكرتي في الدقيقة الخامسة، بعد ضربة ثابتة نفذها كريم حافظ ارتطمت بالقائم لتعود أمام الكرتي الذي تابعها بتسديدة ارتطمت مرة أخرى بالقائم ثم سكنت شباك محمد الشناوي.

واصل بيراميدز ضغطه الهجومي عقب الهدف وكان قريباً من مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة قوية من الكرتي علت العارضة، إضافة إلى رأسية خطيرة له في الدقيقة 15 تصدى لها الشناوي.

في المقابل، حاول الأهلي العودة إلى أجواء اللقاء عبر بعض المحاولات الهجومية، وكانت أخطرها تسديدة قوية من محمد شريف بعد تمريرة عرضية من زيزو، لكن الشناوي أنقذ الموقف برد فعل سريع، بينما أهدر أليو ديانج فرصة خطيرة في الدقيقة 23 بعدما قابل كرة رأسية من بنشرقي مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

وجاء تشكيل الفريقين في الشوط الأول كالتالي..

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان - كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج - بن رمضان - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - محمود تريزيجيه.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.