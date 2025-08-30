كتب - محمد القرش:

التقطت عدسة مراسل "مصراوي" المتواجد في مباراة الأهلي وبيراميدز، مقابلة إسبانية خالصة بين طاقم حكام اللقاء وعدد من الجهاز الفني للمارد الأحمر.

وكانت انتشرت أنباء عن اعتراض أحمد زاهر إداري فريق بيراميدز على جنسية حكام المباراة بسبب توافقها مع جنسيه عدد كبير من أعضاء الجهاز الفني للأهلي.

وتقام المباراة ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه.

