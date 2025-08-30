مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

تجمعهم الجنسية الإسبانية.. صورة لحكام مباراة الأهلي والجهاز الفني تثير الجدل

09:12 م السبت 30 أغسطس 2025

الأهلي وبيراميدز 2_5

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

التقطت عدسة مراسل "مصراوي" المتواجد في مباراة الأهلي وبيراميدز، مقابلة إسبانية خالصة بين طاقم حكام اللقاء وعدد من الجهاز الفني للمارد الأحمر.

وكانت انتشرت أنباء عن اعتراض أحمد زاهر إداري فريق بيراميدز على جنسية حكام المباراة بسبب توافقها مع جنسيه عدد كبير من أعضاء الجهاز الفني للأهلي.

وتقام المباراة ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه.

حكام مباراة الأهلي والجهاز الفني للأهلي

اقرأ أيضًا:

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر

"حالة تشبع ومصير المدربين".. ياسر ريان يكشف توقعاته لقمة الأهلي وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حكام مباراة الأهلي الأهلي الأهلي وبيراميدز أخبار الأهلي ماتش الاهلي الاهلي المصري تشكيل الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر