فيريرا يستقر على بديل دونجا أمام وادي دجلة

استقر المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا على اللاعب الذي سيعوض غياب نبيل عماد "دونجا" في مباراة وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني للزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن فيريرا سيعتمد في مركز خط الوسط على محمد شحاتة بصورة كبيرة بدلاً من نبيل عماد دونجا.

سبب غياب دونجا أمام وادي دجلة

يذكر أن دونجا يغيب عن مباراة الزمالك ووادي دجلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

