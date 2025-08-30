النيران الصديقة تمنح الجونة تعادلاً قاتلاً أمام زد

خطف فريق الجونة تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي استضاف بها نظيره زد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وقصّ فريق زد شريط التسجيل بعد مرور 83 دقيقة عن طريق لاعبه عبدالرحمن البانوبي.

وتعادل فريق الجونة بهدف سجله لاعب زد علي جمال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90+5.

التعادل رفع رصيد فريق الجونة إلى النقطة السادسة في المركز التاسع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن سموحة الثامن وزد السابع.

