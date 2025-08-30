مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

النيران الصديقة تمنح الجونة تعادلاً قاتلاً أمام زد

05:36 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الجونة وزد
  • عرض 5 صورة
    الجونة وزد
  • عرض 5 صورة
    الجونة وزد
  • عرض 5 صورة
    الجونة وزد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

خطف فريق الجونة تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي استضاف بها نظيره زد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وقصّ فريق زد شريط التسجيل بعد مرور 83 دقيقة عن طريق لاعبه عبدالرحمن البانوبي.

وتعادل فريق الجونة بهدف سجله لاعب زد علي جمال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90+5.

التعادل رفع رصيد فريق الجونة إلى النقطة السادسة في المركز التاسع بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن سموحة الثامن وزد السابع.

اقرا أيضًا:

"في مدرب هيمشي النهارده".. كمونة يوضح أسباب تراجع مستوى الأهلي وبيراميدز

أسامة عرابي لمصراوي: الأهلي المرشح الأول للفوز بالدوري.. ودوافع بيراميدز تراجعت بعد إنجاز إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجونة ضد زد الجونة زد الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"هحرجه على الشاشة".. شادي محمد يعلق على الهجوم ضد تريزيجيه

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر