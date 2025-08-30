مباريات الأمس
"إيه العبث ده".. شادي محمد يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ويهاجم هؤلاء

04:51 م السبت 30 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

أطلق شادي محمد النجم الأسبق للنادي الأهلي، تصريحات نارية ضد منتقدي المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب عدم ابتسامه، مستنكرا: "إيه العبث ده!".

وقال شادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "توقعي فوز الأهلي على بيراميدز في مباراة اليوم".

وعن الانتقادات ضد ريبيرو، أضاف: "ده مدير فني الأهلي متعاقد معاه، كل 5 يطلعوا يقولوا يتغير هنمشي معاهم!، الأمور في الأهلي لا تدار هكذا".

وزاد: "مفيش حد عاقل هيمشي مدرب عشان صفحة سوشيال ميديا بتضغط عليه، المدير الفني لازم ياخد وقته عقبال ما اللاعيبة تستوعب طريقته".

وواصل: "فيه ناس بتقعد تتكلم على شكله وضحكته، ديه حاجة مش مقبوله اصلا، الاقي واحد يقول ده مش بيضحك وكان بيدربني من غير ما يضحك، إيه العبث والكلام الفارغ ده".

واختتم: "انا ليا أمور فنية، اللي بيتكلم الكلام ده دايما بيخترع حاجات عشان يقدر يهاجم أي حد ويبقى فاهم وعارف وتنبأ المستقبل، سيناريوهات عبثية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شادي محمد الأهلي بيراميدز الأهلي وبيراميدز ريبيرو
