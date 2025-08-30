"إيه العبث ده".. شادي محمد يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ويهاجم هؤلاء

كتب - محمد القرش:

أطلق شادي محمد النجم الأسبق للنادي الأهلي، تصريحات نارية ضد منتقدي المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب عدم ابتسامه، مستنكرا: "إيه العبث ده!".

وقال شادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "توقعي فوز الأهلي على بيراميدز في مباراة اليوم".

وعن الانتقادات ضد ريبيرو، أضاف: "ده مدير فني الأهلي متعاقد معاه، كل 5 يطلعوا يقولوا يتغير هنمشي معاهم!، الأمور في الأهلي لا تدار هكذا".

وزاد: "مفيش حد عاقل هيمشي مدرب عشان صفحة سوشيال ميديا بتضغط عليه، المدير الفني لازم ياخد وقته عقبال ما اللاعيبة تستوعب طريقته".

وواصل: "فيه ناس بتقعد تتكلم على شكله وضحكته، ديه حاجة مش مقبوله اصلا، الاقي واحد يقول ده مش بيضحك وكان بيدربني من غير ما يضحك، إيه العبث والكلام الفارغ ده".

واختتم: "انا ليا أمور فنية، اللي بيتكلم الكلام ده دايما بيخترع حاجات عشان يقدر يهاجم أي حد ويبقى فاهم وعارف وتنبأ المستقبل، سيناريوهات عبثية".