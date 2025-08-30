مباريات الأمس
بنجمة أفريقيا.. بيراميدز يظهر بقميصه الجديد ضد الأهلي (صور)

02:31 م السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    قميص بيراميدز الجديد الذي سيظهر به أمام الأهلي (3)
  • عرض 5 صورة
    قميص بيراميدز الجديد الذي سيظهر به أمام الأهلي (4)
  • عرض 5 صورة
    قميص بيراميدز الجديد الذي سيظهر به أمام الأهلي (2)
  • عرض 5 صورة
    قميص بيراميدز الجديد الذي سيظهر به أمام الأهلي (1)
كتبت - هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز قميصه الأساسي الجديد لموسم 2025-2026، من تصميم شركة الملابس العالمية "بوما".

وجاء قميص بيراميدز الأساسي الجديد باللونين الأبيض والسماوي، وعليه نجمة بطولة أفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.

وذكر بيراميدز في بيان رسمي أن الفريق سيظهر بقميصه الأساسي الجديد في مباراة الأهلي، المقررة مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

