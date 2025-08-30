مباريات الأمس
مهاجم الزمالك السابق ينضم لنادِ ليفيلز بالدرجة الثانية (فيديو وصور)

12:18 ص السبت 30 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ليفلز ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ( ب ) ـ التعاقد مع المهاجم السابق لنادي الزمالك وإنبي يوسف حسن.

ونشرت حسابات نادي ليفلز عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تقديمي للاعب مساء الجمعة ظهر به شعار نادي الزمالك واللاعب يستبدله بشعار ليفلز.

وكان الزمالك قد تعاقد مع لاعب منتخب مصر للشباب والفريق الأول لنادي وادي دجلة بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قبل أن يرحل بعد موسمين لنادي إنبي الذي أعاره بالموسم ذاته لنادي بايونيرز بالدرجة الثانية

وشارك اللاعب بقميص الفريق الأول بنادي الزمالك بـ 4 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف فيما لم يشارك بقميص إنبي في أي مباراة.

اقرأ أيضًا:

"شكر ودعم".. وسام أبو علي يوجه رسالة إلى الجماهير العربية

"ليس ليفربول".. رد مفاجئ من محمد صلاح على الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفلز يوسف حسن الزمالك صفقات الزمالك أرقام يوسف حسن
