23 مباراة.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع البطولات

06:00 ص السبت 30 أغسطس 2025

الأهلي وبيراميدز 2_5

background

يترقب جمهور كرة القدم المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز التي تقام اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب استاد السلام.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

وسبق أن التقى الفريقين خلال 23 مباراة عبر التاريخ، منذ أن صعد بيراميدز للدوري الممتاز بمسماه القديم "الأسيوطي".

وتفوق الأهلي في تاريخ المواجهات إذ فاز في 11 لقاء، وتعادل 6، وهُزم في 6 مواجهات.

وخلال تلك المواجهات، سجل بيراميدز 20 هدفا، بينما تلقت شباكه 30 هدفا من قبل لاعب المارد الأحمر عبر التاريخ.

ويعد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هو الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين بـ 3 أهداف، متساويا مع إيريك تراوري وعبد الله السعيد وعمرو السولية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز الأهلي وبيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري المصري
