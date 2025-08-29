شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من المشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، موقف ثنائي الفريق طاهر محمد طاهر ومحمد علي بن رمضان من المشاركة في بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز غدا السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "محمد بن رمضان وطاهر محمد طاهر جاهزين".

وكان محمد علي بن غاب عن مران الفريق الجماعي أمس الخميس، بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية، عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يدخل مباراة بيراميدز وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

8 لاعبين من الأهلي يقتربون من الغياب أمام بيراميدز

"في مباراتين فقط".. السولية يعادل ما حققه بموسم كامل مع الأهلي



