وفاة اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

توفى اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة، محمود الخطيب، على نعي اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء.

وجاء نعي الأهلي كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء الأهلي ورجالاته المخلصين، اللواء وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره بيراميدز غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما جاء بيراميدز في المركز العاشر بنفس عدد النقاط.