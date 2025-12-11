المنخفض الجوي يقتلع عددا كبيرا من خيام النازحين بغزة.. فيديو

ضربت الرياح العاتية المصاحبة للمنخفض الجوي العنيف مساء اليوم الخميس خيام النازحين في غزة، مما تسببت في اقتلاع عدد كبير منها بمناطق متعددة داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن الجهود لا تزال مستمرة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، مشيرا إلى أن الطواقم تعمل في ظروف صعبة نتيجة الدمار الواسع.

#عاجل | المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل :" لازالت الجهود مستمرة للتعامل مع المنخفض الجوي" pic.twitter.com/p8WrEtTuRg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 11, 2025

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، أن المنخفض الجوي فاقم معاناة النازحين الذين يسكنون الخيام، حيث أدت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إلى اقتلاع عدد كبير من الخيام.