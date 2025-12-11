إعلان

المنخفض الجوي يقتلع عددا كبيرا من خيام النازحين بغزة.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

06:57 م 11/12/2025

المنخفض الجوي يقتلع عددا كبيرا من خيام النازحين بغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضربت الرياح العاتية المصاحبة للمنخفض الجوي العنيف مساء اليوم الخميس خيام النازحين في غزة، مما تسببت في اقتلاع عدد كبير منها بمناطق متعددة داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن الجهود لا تزال مستمرة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، مشيرا إلى أن الطواقم تعمل في ظروف صعبة نتيجة الدمار الواسع.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، أن المنخفض الجوي فاقم معاناة النازحين الذين يسكنون الخيام، حيث أدت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إلى اقتلاع عدد كبير من الخيام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خيام النازحين في غزة المنخفض الجوي يقتلع خيام النازحين الدفاع المدني في غزة الطقس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟