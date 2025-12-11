قرار من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

"بعد غياب 38 يوما".. حسين الشحات يظهر في قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بكأس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة فريقه الرسمية، لمواجهة نظيره إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنبي غدا الجمعة 12 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت قائمة النادي الأهلي عودة حسين الشحات لقائمة الفريق، بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

كما شهدت القائمة تواجد العديد من اللاعبين الشباب في الفريق، على رأسهم حمزة عبد الكريم، عمر سيد معوض وأحمد عابدين.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا وحازم جمال

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، أحمد عابدين، محمد شكري، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أحمد رضا، حسين الشحات، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، وعمر سيد معوض، إبراهيم الأسيوطي، كاظم إبراهيم وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جراديشار، حمزة عبد الكريم.

