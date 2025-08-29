مباريات الأمس
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

12:38 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (11)_24
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (1)_1
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (4)_13
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (1)_5
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (1)_4
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (7)_20
    خافيير روخاس حكم مباراة الأهلي وبيراميدز (7)_19
    الأهلي وبيراميدز 1_3
    الأهلي وبيراميدز 2_5
    الأهلي وبيراميدز
    مباراة الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز 1
كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز غدا السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم خافيير أربيلولا روخاس.

وسبق وأدار روخاس مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم قبل الماضي 2023-2024، التي انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز:

حكم ساحة: خافيير أربيلولا روخاس

حكم مساعد أول: ألفريدو رودريجيز مورينو

حكم مساعد ثانٍ: خورخي بونو

حكم رابع: أليخاندرو رويس

حكم تقنية الفيديو: خورخي فيجروا فاسكيز

حكم فيديو مساعد: أحمد الغندور

حكم دعم تقنية الفيديو: حسام عزب

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز العاشر بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للدفاع عن جماهيره ببلاغ للنائب العام

إيقاف لاعب الزمالك والشيبي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الرابعة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أخبار

الثانوية العامة

