كتب - يوسف محمد:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب، بيانا رسميا كشف خلاله آخر التطورات الخاصة بأزمة أرض النادي، في مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص نادي الزمالك في بيانه، على توجيه الشكر، إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم معه من جانب وفد من قبل مسؤولي الزمالك.

وكان نادي الزمالك، تقدم في وقت سابق بتظلم إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر والتي كان من المقرر إقامة فرع جديد للنادي عليها.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: " بناءً على دعوة كريمة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع اليوم الخميس وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، والمستشار القانوني للنادي، مع سيادة الوزير وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لمناقشة الحلول بشأن أزمة أرض الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر".

وأضاف: "أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن الدولة داعمة لنادي الزمالك وجماهيره وأعضاء جمعيته العمومية، نافيًا سيادته في ذات الوقت كل المزاعم المتداولة بشأن وجود مطور جديد لأرض نادي الزمالك".

وتابع: "تناول الاجتماع بحث التظلم المقدم من النادي واستئناف العمل بالفرع، وقد أبدى سيادة الوزير تفهمه لكل الإجراءات التي اتخذها هذا المجلس منذ توليه المسؤولية، ووعد سيادته بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على معالي دولة رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي".

وأكمل: "تأكيدًا من الوزارة على دعمها للنادي، أبدى سيادة الوزير المهندس شريف الشربيني استعداد الوزارة الكامل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض إضافية بالتجمع الخامس وفق الضوابط المعمول بها، وذلك بعد إثبات جدية العمل بأرض النادي بأكتوبر"..

واختتم النادي بيانه: "الكابتن حسين لبيب رئيس النادي والوفد المرافق له، وجه الشكر لسيادة الوزير المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفهم سيادته الكامل لموقف نادي الزمالك".

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، سحب أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، التي كانت مخصصة لإنشاء فرع جديد للنادي.

أقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للدفاع عن جماهيره ببلاغ للنائب العام

إيقاف لاعب الزمالك والشيبي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الرابعة