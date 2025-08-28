خوان ألفينا يحصد الجائزة الأولى له مع الزمالك في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

حصد البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتوج ألفينا بجائزة هدف الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، عن هدفه في مرمى مودرن سبورت سبورت بالجولة الثالثة بالدوري.

وشهدت مباراة مودرن سبورت والزمالك في الجولة الثالثة بالدوري المصري، تألق البرازيلي خوان ألفينا بشكل كبير، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه وصناعة الهدف الثاني.

وكان خوان ألفينا انضم إلى نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية، قادما من فريق أولكساندرا الأوكراني، مقابل مبلغ مليون و800 ألف يورو.

