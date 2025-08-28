مباريات الأمس
زيزو ينشر صورته ويعلق: "من زمان في الدم حب الأهلي"

04:12 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته من مران الفريق، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووضع زيزو أغنية "ومن زمان في الدم حب الأهلي"، والتي تقول كلماتها: " ومن زمان في الدم حب الأهلي، والثالثة شمال بيتي وصحابي وأهلي".

زيزو ينشر صورته من مران الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

زيزو الأهلي الأهلي وبيراميدز أحمد سيد زيزو
