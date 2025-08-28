زيزو ينشر صورته ويعلق: "من زمان في الدم حب الأهلي"

كتبت-هند عواد:

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورته من مران الفريق، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووضع زيزو أغنية "ومن زمان في الدم حب الأهلي"، والتي تقول كلماتها: " ومن زمان في الدم حب الأهلي، والثالثة شمال بيتي وصحابي وأهلي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، المقرر لها في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.