مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

مكالمة الخطيب.. أشرف نصار يكشف سبب رفض انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي

03:52 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اسامة فيصل (2)
  • عرض 8 صورة
    اسامة فيصل (1)
  • عرض 8 صورة
    أسامة فيصل
  • عرض 8 صورة
    أسامة فيصل
  • عرض 8 صورة
    أسامة فيصل
  • عرض 8 صورة
    أسامة فيصل من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    أسامة فيصل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرا إلى أنه لم يطلب ضم ثنائي الأهلي.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم نرغب في ضم رضا سليم أو عمر كمال من الأهلي، لكنني تحدثت مع محمود الخطيب بشأن إمكانية التعاقد مع أحمد رضا، لكنه أخبرني بأنه لن يغادر صفوف الأهلي، بسبب رغبة المدرب في استمراره".

وأضاف: "كان هناك حديث بيني وبين محمود الخطيب، بشأن انتقال أسامة فيصل للأهلي، لكنني قلت إنه سيستمر مع الفريق، بناءً على رغبة طارق مصطفى الذي فضل استمراره معنا، رغم اهتمام الزمالك".

واختتم أشرف نصار: "طارق مصطفى أكد أنه يفضل استكمال مشروعه مع نادي البنك، رغم اهتمام الزمالك بالتعاقد معه في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، لكنه رحب بقيادة الزمالك في الموسم الجديد إذا ظل الاهتمام بالتعاقد معه، وكنا وافقنا على ذلك".

اقرأ أيضًا:

فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟

3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسامة فيصل الأهلي الزمالك البنك الأهلي الخطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة