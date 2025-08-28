مكالمة الخطيب.. أشرف نصار يكشف سبب رفض انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، كواليس الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرا إلى أنه لم يطلب ضم ثنائي الأهلي.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم نرغب في ضم رضا سليم أو عمر كمال من الأهلي، لكنني تحدثت مع محمود الخطيب بشأن إمكانية التعاقد مع أحمد رضا، لكنه أخبرني بأنه لن يغادر صفوف الأهلي، بسبب رغبة المدرب في استمراره".

وأضاف: "كان هناك حديث بيني وبين محمود الخطيب، بشأن انتقال أسامة فيصل للأهلي، لكنني قلت إنه سيستمر مع الفريق، بناءً على رغبة طارق مصطفى الذي فضل استمراره معنا، رغم اهتمام الزمالك".

واختتم أشرف نصار: "طارق مصطفى أكد أنه يفضل استكمال مشروعه مع نادي البنك، رغم اهتمام الزمالك بالتعاقد معه في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، لكنه رحب بقيادة الزمالك في الموسم الجديد إذا ظل الاهتمام بالتعاقد معه، وكنا وافقنا على ذلك".

