"سأل زمايله أطلب كام؟".. شوبير يكشف تفاصيل تجديد عقد لاعب الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تجديد عقد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "أبرز خبر في الأهلي، حاليا هو تجديد عقد اللاعب كريم فؤاد والتجديد تم بسلاسة دون أي تعقيدات".

وأوضح: "المسؤولون في الأهلي جلسوا مع كريم وقالوا له عايزين نجدد، فرد عليهم: نجدد طبعا، عايز كام؟ قال لهم اللي تشوفوه، أنا تحت أمركم."

وأضاف: "اللاعب راح لزمايله في الفريق وسألهم اطلب كام من النادي الأهلي، أنا مش عارف أطلب كام، وهم ردوا عليه وقالوا له الوضع الطبيعي حاليا كذا وكذا، وانت قيم نفسك تستاهل كام، وهو وافق".

وتابع: "النادي الأهلي قدر اللاعب بشكل محترم، ومدة تجديد العقد قد تكون 3 أو 5 سنوات، وهناك لاعبا آخر داخل الفريق مرشح للتجديد، بنسبة تتراوح بين 55% إلى 60%، والأمور لا تزال في طور التفاوض".

وتابع شوبير: "النادي لم يحسم بعد ملفات أليو ديانج وإمام عاشور، لا تواجه أي مشاكل حاليا مع مجلس الإدارة، ولكنها تتأنى في اتخاذ القرارات لحين اتضاح الرؤية، سواء على صعيد المنتخبات أو المشاركات القادمة".