كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أنه لم يعترض على تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، أو عبدالناصر محمد في منصب مدير الكرة، لكن كان لابد من الاستعانة بأبناء النادي والمحافظة على هوية القلعة البيضاء مبديا سعادته بصدارة الدوري المصري، لكنه يتمنى احترام وجهات النظر المختلفة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "سبق واعترضت على وجود مدرب من خارج نادي الزمالك، رغم تعيين أيمن الرمادي، وهو صديقي وسبق وقمت بزيارته في منزله، لكن أنا أطرح وجهة نظر معينة".

وأضاف: "احترم جميع مسئولي النادي، وسبق وعملت لنادي الزمالك أكثر من 6 او 7 مرات، ولم أخرج للحديث عن أسرار النادي أو اللاعبين في الغرف المغلقة، وما يحدث داخل غرف الملابس "خط أحمر" لا يصح الحديث فيه مطلقا".

وأوضح: "شيكابالا أخطأ أيضًا في الحديث عن بعض الأمور، ومنها "شرب اللاعبين الشيشة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، وهناك لاعبين تم إلصاق التهم بهم من جراء تلك التصريحات، وطالما تحدث عن الواقعة أن يذكر أسماء اللاعبين، وإلا كان عليه الصمت، ولم أعاصر تلك الوقائع مطلقا داخل نادي الزمالك خلال مسيرتي".

وتابع: "قصة الجزيري مع يانيك فيريرا كان من الممكن الخروج منها بشكل إيجابي، وهي وجود اللاعب التونسي في مركز الجناح الأيمن وسبق ولعب في هذا المركز، وكان سيتم الاستفادة من قدراته".

واختتم تصريحاته: "الأفضل كان الحديث بين اللاعب والمدير الفني وبيان حاجته لجهوده في هذا المركز، بدلا من الدخول في أزمة كان يمكن تفاديها تماما.. فيريرا أخطأ في الحديث عن الازمة في المؤتمر الصحفي" .