"ضربة جزاء مشبوهة للشحات".. تحرك مفاجئ من بيراميدز قبل مباراة الأهلي

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة، بشأن موقف فريق بيراميدز، من خوض مباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بحكم إسباني.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "في أزمة هتحصل اليوم أو قد تؤجل إلى الغد بعد الإعلان الرسمي عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز".

وأضاف: "استقرت لجنة الحكام على إسناد المباراة لطاقم أجنبي بناء على طلب الأهلي، اللي هيطلب حكام أجانب لمباراتي بيراميدز والزمالك".

وأوضح: "اتحاد الكرة خاطب الدوريات الخمس الكبرى، ولم يأت رد من الفرنسي حتى الآن، واعتذر الألماني والإيطالي والإنجليزي، فيما وافق الإسباني على إرسال طاقم كامل بقيادة خافيير روخاس".

وأكمل: "المصادر داخل بيراميدز أكدت لي أنهم في انتظار الإعلان الرسمي عن طاقم التحكيم، وبعدها مباشرة سيتقدموا باحتجاج رسمي ومطالبة بإقامة المباراة بصافرة مصرية".

وأردف: "بيراميدز يرى أن الحكم هو من قاد مباراة الفريقين في الموسم الماضي وحسب ضربة جزاء مشبوهة لحسين الشحات، لكن اتحاد الكرة اتفق وبعت التذاكر لطاقم التحكيم".

وأختتم تصريحاته: "إيه اللي هيحصل بعد احتجاج بيراميدز؟ الموضوع منتهي والطاقم الإسباني هيحكموا هيحكموا، وقضي الأمر حتى لو مين اعترض".