"ياما فرح المصريين".. الغندور يطالب الجميع بالدعاء لـ حسن شحاتة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تعرض حسين شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، لوعكة صحية مطالبا الجميع بالدعاء له.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دعواتكم للكابتن الكبير حسن شحاتة المعلم اللي ياما فرح كل المصريين بالشفاء وأنه يقوم بالسلامة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مغادرة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والزمالك للمستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي: "غادر حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، المستشفى بعد خضوعه، لجراحة تكللت ولله الحمد بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة".