عبدالواحد السيد: "ما فعله فيريرا مع الجزيري مفاجئ وسيفتح عليه الأبواب"

02:48 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

كتب- محمد خيري:

علق عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، على أزمة البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق.

وكان فيريرا تحدث بعد مواجهة فاركو التي أقيمت أمس، عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".

وقال عبدالواحد السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "تصريح فيريرا كان مفاجئ.. أنت عندك تحديات كتيره في الدوري الموسم ده وكسبان".

وأكمل: "الموضوع ده متعرفش غير لما المدرب اتكلم فيه المؤتمر الصحفي وهو اللي فتح باب الكلام دلوقتي وانت مكنتش بتسمع عن مشاكل ولا أزمات داخل النادي وكمان نقلت التمرين لملعب الكلية الحربية علشان كده".

وأضاف: "أنا شايفه تصريح غير موفق من المدير الفني خصوصاً أن الموضوع كان بقاله كام يوم ومكنشي حد يعرف عنه حاجه وفتح باب الكلام ".

وأوضح: "وبعيداً عن حبي لسيف الدين الجزيري لكن الكلام ده يخلي الجزيري لازم يروح مكان تاني لو هو حابب يلعب كأس أمم إفريقيا وكأس العالم مع تونس أو بطولات غيرها".

وأردف: "سيف الدين الجزيري محترم جدا وهي المشكلة أنت مش عارف حالته النفسيه لما ينزل هتبقى ايه".

واختتم تصريحاته: "أنا شايف كان لازم سيف الدين الجزيري يشوف حاجه تانيه من بدري لو حس أن مفيش رغبه وهو عنده حاجات كتيره عايز يعملها".

الزمالك نادي الزمالك عبدالواحد السيد الجزيري فيريرا
