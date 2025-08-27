كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تعرض الإسباني خوسيه ريبيرو، للهجوم من بعض الأشخاص داخل النادي الأهلي، للمطالبة برحيله، بعد التعادل الأخير مع غزل المحلة سلبيا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لديه إصابات كثيرة لكن لديه لاعبين كثيرين مميزين".

وأضاف: "الفريق أيضًا يتعرض لحملة عنيفة وعلى المدرب ريبيرو، وبقولكم حتى لو رحل ريبيرو فهو مدرب لديه فكر، وتعرض لأمور غير عادية وأمور في قمة السوء في موسمه الأول مع أورلاندو بايرتس، لكنه ظل يعمل في صمت حتى أطلقوا عليه لقب البروفيسور".

وأوضح: "ريبيرو مدرب جيد وأحكم عليه من خلال الكرة فقط، والأهلي معه أحرز 4 أهداف في مباراة واحدة أمام بورتو، وأضاع مثلهم أمام إنتر ميامي الأمريكي، وأدى مباراة سيئة فقط أمام بالميراس لكن بسبب ظروف الجو".

وأكمل: "أعلم أن الاتجاه دائما إما أن يكون هناك مساندة أو يكون هناك اتجاه ألا يستمر الرجل، وهذا ما يحدث وللآسف من داخل البيت، البعض يقود حملة لرحيله".

وأوضح: "أظن أن هناك أمرا ممنهجا وعدنا لما كنا نسميه باللهو الخفي، وهناك من هو غير مقتنع بالمدرب وهذا حقه، لكن هناك من يريد أن يدير الأمور، وأنه يجب لأي أحد أن يحصل على رضاه حتى ينجح، وأن المفاتيح جميعها في أيديهم".

وأضاف: "اللهو الخفي الذي نتحدث عنه ليس في الجهاز الفني، لكن القصة يجب أن تكون واضحة للجميع".

وشدد: "هناك حالة واضحة بالهجوم على المدرب في السوشيال ميديا، ولا أعلم إلى أي مدى ستستمر الحقيقة".