مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

ماذا فعل مستبعدا الزمالك في مباراة فاركو

11:46 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (5)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (4)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (11)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (7)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (10)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (9)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (3)
  • عرض 13 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرص ثنائي الزمالك المستبعدان من قائمة الفريق لمباراة فاركو، مساء أمس، على دعم الأبيض من المدرجات.

وحضر أحمد حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري مباراة الزمالك أمام فاركو، من مدرجات ستاد السلام، في لقاء انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.

ونشر أحمد حمدي صورة لجماهير القلعة البيضاء، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق مستخدمًا رمزين تعبيريين، للسهم الذي يوجد بشعار الزمالك ورقم 1.

أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من قائمة الزمالك

فيما تحدث يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، عن استبعاد الجزيري، وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "خلال فترة وجودي في الزمالك لن أعتمد على سيف الجزيري، وأرى أن عدي الدباغ جاهز بدنيًا ويؤدي بشكل جيد".

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري الزمالك أحمد حمدي مستبعدا الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر