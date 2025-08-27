ماذا فعل مستبعدا الزمالك في مباراة فاركو

حرص ثنائي الزمالك المستبعدان من قائمة الفريق لمباراة فاركو، مساء أمس، على دعم الأبيض من المدرجات.

وحضر أحمد حمدي والتونسي سيف الدين الجزيري مباراة الزمالك أمام فاركو، من مدرجات ستاد السلام، في لقاء انتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف.

ونشر أحمد حمدي صورة لجماهير القلعة البيضاء، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق مستخدمًا رمزين تعبيريين، للسهم الذي يوجد بشعار الزمالك ورقم 1.

فيما تحدث يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، عن استبعاد الجزيري، وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "خلال فترة وجودي في الزمالك لن أعتمد على سيف الجزيري، وأرى أن عدي الدباغ جاهز بدنيًا ويؤدي بشكل جيد".

