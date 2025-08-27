غاب أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الزمالك للمرة الرابعة بالموسم الحالي.

ولم يخض أحمد حمدي أي مباراة تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، الذي تولى تدريب الفريق في بداية الموسم، وغاب عن المباريات التالية: سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو.

أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من قائمة الزمالك

حضر أحمد مباراة الزمالك وفاركو، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، ونشر صورة لجماهير القلعة البيضاء، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّق حمدي على الصورة مستخدمًا رمزين تعبيريين، للسهم الذي يوجد بشعار الزمالك ورقم 1.

