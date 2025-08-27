مباريات الأمس
أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من قائمة الزمالك

10:33 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي (2)
    أحمد حمدي (4)
    أحمد حمدي (1)
غاب أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الزمالك للمرة الرابعة بالموسم الحالي.

ولم يخض أحمد حمدي أي مباراة تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، الذي تولى تدريب الفريق في بداية الموسم، وغاب عن المباريات التالية: سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، مودرن سبورت، فاركو.

أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من قائمة الزمالك

حضر أحمد مباراة الزمالك وفاركو، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، ونشر صورة لجماهير القلعة البيضاء، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

أول رد فعل من أحمد حمدي بعد استبعاده من قائمة الزمالك

وعلّق حمدي على الصورة مستخدمًا رمزين تعبيريين، للسهم الذي يوجد بشعار الزمالك ورقم 1.

أحمد حمدي الزمالك فيريرا استبعاد أحمد حمدي
