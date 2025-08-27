ليس في محله.. لاعب الزمالك السابق ينتقد تصريح فيريرا

كتبت-هند عواد:

انتقد تامر عبد الحميد "دونجا" لاعب الزمالك السابق، تصريح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، بشأن التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "سيف الدين الجزيري لم يقدم الأداء المطلوب منه مع الزمالك حتى الآن، وتصريح فيريرا تجاهه في المؤتمر الصحفي خاطئ وليس في محله".

واختتم دونجا تصريحاته: "أهم شيء بالنسبة للفارس الأبيض حاليا هو الفوز وليس الأداء، وتصدر جدول الدوري أمر هام للغاية".

وفاز الزمالك على فاركو، بهدف نظيف سجله شيكو بانزا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع