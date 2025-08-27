الفني الحالي للنادي الأهلي، خوسيه ريبيرو، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "قهوة فايق" على قناة "MBC مصر 2".

وأوضح فايز أن ريبيرو يعتمد على المدرسة الإسبانية في تدريبه، وهي مدرسة مختلفة تمامًا عن الأسلوب البرتغالي وأكد أن هذه المدرسة تحتاج إلى وقت أطول حتى تظهر نتائجها على أرض الملعب، لأنها تعتمد بشكل كبير على حرية الحركة والارتجال من جانب اللاعبين، خاصة في الخط الهجومي.

وأشار فايز إلى أن المدرسة البرتغالية تتميز بالواقعية واستغلال أقل الإمكانيات بأفضل طريقة، مع التركيز على اللعب المباشر واستغلال المساحات، بينما الإسبانية تعتمد على ترك مساحة للابتكار الفردي، وهو ما قد لا يتناسب دائمًا مع طبيعة اللاعب المصري.

وتحدث فايز عن مثال واضح على هذا الأمر، في مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، قائلًا إنه لم يستطيع حتى الآن من تحديد المركز الحقيقي الذي لعب فيه محمود تريزيجيه خلال اللقاء.

وأضاف أن الابتكار الفردي يجب أن يكون في حدود المركز المحدد لكل لاعب، مشيرًا إلى أن المدربين السابقين كانوا يمنحون اللاعبين حرية التحرك والابتكار، ولكن داخل إطار واضح من الأدوار التكتيكية.

وفي ختام حديثه، وصف فايز بداية ريبيرو مع الأهلي بأنها "الأسوأ في تاريخ النادي"، مشيرًا إلى أن المدرب خاض حتى الآن ست مباريات رسمية، فاز في واحدة فقط، من بينها ثلاث مباريات بكأس العالم للأندية.