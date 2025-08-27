ماذا قدم سيف الجزيري مع يانيك فيريرا قبل إعلان استبعاده نهائياً؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد".. تعليل مقتضب من المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك يانيك فيريرا على عدم مشاركة المهاجم التونسي مع الفريق بالمباريات الماضية.

ولكن ربما يكون هذا الرد الصادر عن فيريرا خلال تواجده بالمؤتمر الصحفي عقب فوز الزمالك على نظيره فاركو بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري نهاية رحلة سيف الجزيري مع الفريق.

مصدر مسؤول بنادي الزمالك أوضح أن سبب تصريحات فيريرا تعود لمشادة كلامية نشبت بينه وبين الجزيري خلال الحصة التدريبية قبل مباراة فاركو إذ كان يرغب المدرب البرتغالي في استغلال سيف الجزيري كلاعب وسط مهاجم أو جناح ولكن اللاعب التونسي رفض الأمر وتطور لمشادة كلامية بينهما.

ولم يشارك الجزيري مع فيريرا بصورة رسمية سوى لمدة 16 دقيقة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من الدوري التي فاز بها الزمالك بثنائية نظيفة.

ولم يسجل أو يصنع الجزيري بعد مشاركته في الدقيقة 75 بدلاً من زميله نبيل عماد "دونجا" فقط سدد كرة على المرمى ولمس الكرة 8 مرات مررها 6 مرات لزملائه من بينها 3 تمريرات صحيحة.

وأرسل الجزيري خلال اللقاء تمريرة مفتاحية ولكن لم يستغلها زملائه فيما أرسل كرة عرضية واحدة وكانت صحيحة بينما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل اثنين خاضهما ووقع في مصيدة التسلل مرتين.

أرقام الجزيري مع الزمالك

وكان اللاعب التونسي الدولي قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من المقاولون العرب خلال الانتقالات الشتوية لموسم 20/21 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 32 عامًا بقميص الزمالك في 164 مباراة سجل خلالها 44 هدفًا وصنع 19.

أقرأ أيضًا:

"لن يكون له دور".. هجوم قوي من مدرب الزمالك ضد لاعب الفريق بعد مباراة فاركو



الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب

