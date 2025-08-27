أول تعليق من أحمد حسام ميدو بعد فوز الزمالك على فاركو بالدوري

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على فوز الفارس الأبيض على حساب فاركو أمس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبروك لجمهور الزمالك فوز مهم جدا، لا توجد مباراة سهلة في الدوري المصري، إذا لم تأخذها بجدية من أول دقيقة".

وأضاف: "الزمالك لازم يكون رتمه أسرع قدام الفرق اللي بتلعب بكثافة دفاعية، وخط دفاع متأخر زي فاركو، اللاعيبة بتكسب ثقة بعد كل مكسب، أحسن حاجة في الملعب تواجد الجمهور بكثافة ودعم اللاعبين من أول دقيقة لأخر دقيقة".

وكان نادي الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

مبروووك لجمهور #الزمالك فوز مهم جدا…لا توجد مباراة سهلة في #الدوري_المصري إذا لم تأخذها بجدية من أول دقيقة..الزمالك لازم يكون رتمه أسرع قدام الفرق اللي بتلعب بكثافة دفاعية وخط دفاع متأخر زي #فاركو .. اللاعيبة بتكسب ثقة بعد كل مكسب وأحسن حاجةفي الملعب تواجد الجمهور بكثافة ودعم… — Mido (@midoahm) August 26, 2025

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي نادي الزمالك أمام نظيره وادي دجلة، يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"لن يكون له دور".. هجوم قوي من مدرب الزمالك ضد لاعب الفريق بعد مباراة فاركو



الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب