فيديو هدف الزمالك الأول في مرمى فاركو بالدوري

افتتح شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهداف فريقه في مرمى فاركو اليوم، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا، نظيره مودرن سبورت على ملعب "السلام"، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونجح بانزا في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مرمى فاركو، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري المصري، عند الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ويعد هذا الهدف الثاني للاعب الأنجولي منذ الانضمام إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفي، حيث تمكن من تسجيل هدف في مباراة مودرن سبورت الأخيرة بالدوري أيضًا.

والجدير بالذكر أن شيكو بانزا، انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فريق استريلا أمادورا البرتغالي، مقابل 680 ألف يورو.

