رغم استبعاده.. نجم الزمالك يساند الفريق في مواجهة فاركو

10:09 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    أحمد حمدي
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي (3)
    أحمد حمدي (1)
كتب - محمد القرش:

حرص أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في ستاد السلام لمساندة الأبيض في مواجهة فاركو من أرض الملعب.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، استبعد أحمد حمدي من القائمة التي تخوض مباراة اليوم.

وكان الشوط الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

