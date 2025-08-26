مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الإسباني، يانيك فيريرا، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد أحمد فتوح أساسيا لأول مرة منذ بداية الدوري المصري الممتاز 2025/26.

تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود الونش - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان ألفينا - شيكو بنزا - عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.