"فيه كبير في الأهلي".. عبدالحفيظ يثير الجدل حول ترشحه لانتخابات الأحمر

كتب- محمد خيري:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالفريق الأول للنادي الأهلي، موقفه من خوض الانتخابات المقبلة للنادي الأحمر.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر" عن الترشح: "متعرفش الخير فين، وفي توقيت برضه مهم أوي إن احنا نراعيه، إن أنت بتتكلم على ماتشات ودوري والأهلي بيلعب الحاجات دي مبتتقالش حتى في التليفزيون يعني".

وأضاف: "فيه كبير في الأهلي لازم تراجعه، ده لو أنا بفكر يعني في الترشح، ومش شرط الخير يبقى ليا الأهم أنه يبقى خير للنادي".

وأكمل: "في لجنة حكماء وفي كبير في النادي دلوقتي كابتن الخطيب طبعًا يعني والأصول لازم تقول إني أرجعله الأول في الخطوة دي، فخلينا ننتظر لإن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقدر الأمور".

وأوضح: "في حاجات لازم نعترف بيها إن الرياضة فيها أحداث سريعة أوي، فمينفعش إن أنت تبقى حاطط حاجة وبعدين بكرة تتغير".

واختتم تصريحاته: "في أصول في الأهلي مش كل حاجة حلوة ليك أنت ممكن تبقى حلوة للنادي، ممكن متبقاش كده ولازم تراعي حاجات كتير أوي .. لكن إيه اللي هيحصل بكرة؟ الله أعلم يعني ولو الخطوة دي مش في مصلحة النادي مش هترشح طبعا".