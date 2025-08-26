مباريات الأمس
"تم التأجيل بسبب الزمالك".. شرط وحيد من حسام حسن لضم فتوح للمنتخب

12:13 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع جهازه المعاون على أن ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، لمعسكر مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، يتوقف على مشاركته أمام فاركو ووادي دجلة في الأسبوعين المقبلين ببطولة الدوري.

ويخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة أمام فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على استاد السلام، بعد قرار نقلها من استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: ”حسام حسن سيضم أحمد فتوح لمعسكر شهر سبتمبر في حالة مشاركته مع الزمالك أمام فاركو ووادي دجلة وظهوره بمستوى مميز”.

وأضاف: ”حسام حسن قرر تأجيل الإعلان عن قائمة منتخب مصر، لحين انتهاء مباراة الزمالك ووادي دجلة المقرر إقامتها يوم 31 أغسطس الجاري، وسينطلق المعسكر يوم 1 سبتمبر المقبل”.

