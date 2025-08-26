هل انطلاقة بيراميدز بالموسم الحالي هي الأسوأ له في الدوري؟

يواصل فريق بيراميدز مسلسل هدر النقاط مع بداية الموسم الجاري من الدوري 2025/26 الذي لم يستطع خلال أول 4 جولات منه سوى تحقيق فوز وحيد وكان بصعوبة على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد.

بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا تعادل في الجولة الأولى سلبيًا أمام وادي دجلة قبل الفوز أمام الإسماعيلي بهدف ثم التعادل بهدفين لمثلهما مع المصري قبل الخسارة مساء أمس الإثنين في الجولة الرابعة بهدفين مقابل هدف على يد مودرن سبورت.

بيراميدز يحتل بعد مرور 4 جولات المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 5 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز التاسع وكذلك عن الجونة صاحب المركز السابع والمتبقي له مباراة الجولة الرابعة.

وتعد هذه الانطلاقة هي الأسواء لفريق بيراميدز منذ تأسيسه بمسماه الجديد خلال أول 4 جولات السماوي لم يسبق وأن فاز بأول 4 مباريات ولكنه كذلك لم يسبق وأن حصد خلالها 5 نقاط فقط.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية النقاط التي حققها بيراميدز في أول 4 جولات من كل بطولة دوري شارك بها منذ تأسيسه بمسماه الجديد:

موسم 2018/19: 10 نقاط

موسم 2019/20: 8 نقاط

موسم 2020/21: 7 نقاط

موسم 2021/22: 10 نقاط

موسم 2022/23: 8 نقاط

موسم 2023/24: 10 نقاط

موسم 2024/25: 7 نقاط

موسم 2025/26: 5 نقاط

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويحل بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضيفًا على نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.