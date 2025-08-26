مباريات الأمس
علاء عبد العال يعلق على مستوى ريبيرو مع الأهلي

03:47 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن النادي الأهلي بحاجة إلى مدير فني على قدر طموحات الفريق وإمكانيته، مشيرا أن ريبيرو ليس المدير الفني الأفضل للمارد الأحمر حاليا.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي بحاجة إلى مدرب لديه الخبرة بشكل أكبر من ريبيرو، خاصة وأن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لذا يحتاج إلى مدير فني لديه القدرة على العمل مع كل هذه النجوم".

وأضاف: "المدير الفني السابق للأهلي مارسيل كولر، كان يعمل بطريقة واقعية أكثر من خوسيه ريبيرو، المدير الفني الحالي للفريق".

وكان علاء عبد العال، تمكن أمس من قيادة غزل المحلة للتعادل مع الأهلي سلبيا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن تعادل الأهلي مع غزل المحلة أمس، هو التعادل الرابع لخوسيه ريبيرو مع الأهلي، منذ توليه مهمة قيادة الفريق، حيث قاد الفريق في 6 مباريات رسمية بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تحقيق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مثلها وحضر التعادل في 4 لقاءات.

والجدير بالذكر أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، قاد الفريق حتى في 3 مباريات ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، حقق خلالهم الفوز في مباراة وحضر التعادل في مباراتين.

