لقطة إنسانية من نجم المصري مع لاعب المحلة بعد قطع حذائه في مباراة الأهلي

03:04 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أشاد ياسر الشنواني لاعب المصري البورسعيدي السابق، بلقطة لاعب فريق غزل المحلة محمود مجدي خلال مباراة فريقه أمام الأهلي أمس ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان مجدي غادر الملعب أثناء سير مباراة فريقه أمام الأهلي، من أجل محاولة إصلاح حذائه، بعدما تم قطعه من الخلف، ليطلب من عامل غرف الملابس إصلاحه بأي شكل للعودة للمباراة، قبل أن يقوم أحد الأشخاص بإحضار حذاء آخر له.

وأعاد الشنواني نشر الفيديو الخاص باللاعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا وكتب: "طول عمري أحب اللاعب الراجل في الملعب، في أي مستوى وأي نادي يلعب فيه".

وأضاف: "لو يتكرم حد يخلي الأخ محمود مجدي يتواصل معايا وبإذن الله ابعتله آخر حذاء نزل في نايك هديه، لو سمحتم يتواصل معي وشكرا".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام غزل المحلة أمس الإثنين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

الأهلي وغزل المحلة الدوري المصري مباراة الأهلي والمحلة نتيجة مباراة الأهلي والمحلة قطع حذاء لاعب المحلة
