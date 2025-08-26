مباريات الأمس
إعلان

بعد تعادل الأهلي وخسارة بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

01:51 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أقيمت الإثنين أربع مباريات في الدوري المصري الممتاز، شهدت منافسات قوية اتسمت بالإثارة والندية وتسجيل العديد من الأهداف.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ونظيره غزل المحلة، فيما خسر فريق بيراميدز على يد نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1، بينما فاز فريق بتروجيت على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1-0، وفاز أيضا وادي دجلة على زد بنتيجة 2-1.

ويتصدر فريق بتروجيت جدول الترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فريق المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وخسارة بيراميدز:

1- بتروجيت - 8 نقاط

2- المصري - 7 نقاط

3- الزمالك - 7 نقاط

4- مودرن سبورت - 7 نقاط

5- الأهلي - 5 نقاط

6- زد - 5 نقاط

7- الجونة - 5 نقاط

8- بيراميدز - 5 نقاط

9- إنبي - 5 نقاط

10- حرس الحدود - 4 نقاط

11- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12- غزل المحلة - 4 نقاط

13- وادي دجلة - 4 نقاط

14- الإسماعيلي - 4 نقاط

15- الاتحاد السكندري - 4 نقاط

16- طلائع الجيش - 4 نقاط

17-سموحة - 3 نقاط

18- البنك الأهلي - 3 نقاط

19-كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

20- المقاولون العرب - نقطتين

21- فاركو - نقطة واحدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

