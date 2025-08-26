كتب - يوسف محمد:

سيطرت الروح الرياضية بشكل كبير على مباراة الأهلي وغزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" والتي أقيمت اليوم على ملعب "المحلة".

وشهدت مباراة المحلة والأهلي العديد من اللقطات، التي تظهر مشاعر الحب بين الطرفين والروح الرياضية العالية بينهما، حيث حرص نادي غزل المحلة قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، على تقديم واجب العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده، من خلال تقديم نعي عبر شاشة الاستاد.

كما ظهرت لقطة مميزة، قبل بداية المباراة بين جماهير الفريقين في شوارع المحلة، حيث حرص عمال أحد المطاعم بمدينة المحلة، على تقديم وجبات غذائية لجماهير الأهلي، التي ذهبت إلى المحلة لمتابعة المباراة.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويذكر أن النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

أقرأ أيضًا:

بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج على الهواء وتعتذر (فيديو)

ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص