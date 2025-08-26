بتروجيت يفوز على المقاولون العرب ويتصدر جدول ترتيب الدوري

القاهرة - مصراوي

فاز فريق بتروجيت على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف فوز فريق بتروجيت اللاعب عمر رضا في الدقيقة 79، من تسديدة قوية عجز حارس المرمى في التصدي لها.

وبهذا الفوز تصدر فريق بتروجيت جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي الوصيف والزمالك صاحب المركز الثالث المتبقي لهما مباراة الجولة الرابعة يوم غد الثلاثاء، بينما يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بتروجيت نظيره سموحة في الجولة الخامسة من الدوري يوم الأحد من الشهر الجاري، بينما يواجه المقاولون العرب نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادمة.