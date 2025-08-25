مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

محمد الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز

11:47 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي يرفع قميصه للجماهير
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي أثناء الخروج من مباراة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي لجماهير الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    محمد الشيبي لاعب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات ومحمد الشيبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يغيب الظهير الأيمن المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره الأهلي في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وشهدت مباراة بيراميدز ونظيره مودن سبوت التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين طرد المغربي محمد الشيبي ليغيب عن مواجهة الأهلي.

نتيجة مباراة بيراميدز وموردن سبورت

وخسر فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف على يد نظيره موردن سبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط فيما يحتل فريق الأهلي المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:
أسباب غياب 8 لاعبين بصفوف الزمالك عن مباراة فاركو

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي وغزل المحلة بالدوري؟ (كوميك)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشيبي بيراميدز ضد موردن سبورت موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بيراميدز الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان