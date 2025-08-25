محمد الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز

يغيب الظهير الأيمن المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره الأهلي في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وشهدت مباراة بيراميدز ونظيره مودن سبوت التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين طرد المغربي محمد الشيبي ليغيب عن مواجهة الأهلي.

نتيجة مباراة بيراميدز وموردن سبورت

وخسر فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف على يد نظيره موردن سبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط فيما يحتل فريق الأهلي المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

