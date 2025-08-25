متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة غزل المحلة ونظيره الأهلي عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

تشكيل الأهلي لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: نييتس جراديشار.

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة :

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير، أحمد رضا، محمد شريف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد، أحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل غزل المحلة لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عبد الرحيم عموري، محمود مجدي.

خط الوسط: رشاد العرفاوي، موري توريه، أحمد سعيد.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، جريندو.

بدلاء غزل المحلة أمام الأهلي: النفراوي، محمد عبد الغني، أشرف مجدي، عبد الرحمن بودي، معاذ عبد السلام، سعيدي، عماد ميهوب، سولومون آلندي، عاطف الحكيم.

ملخص مباراة غزل المحلة والأهلي:

وبدأ الأهلي اللقاء بالسيطرة على الكرة فأرسل لاعبه أشرف بن شرقي كرة عرضية من يسار الملعب حولها أحمد سيد "زيزو" برأسه في المرمى ولكن أمسك بها حارس مرمى غزل المحلة عامر عامر بالدقيقة 4.

وواصل فريق الأهلي السيطرة فسدد اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" كرة في الدقيقة 9 من أمام منطقة جزاء غزل المحلة ولكن تصدى لها حارس المرمى عامر عامر.

استمرت هجمات الأهلي على دفاعات غزل المحلة وسط تمركز جيد لأصحاب الأرض وتصدي لحارس المرمى المهدي سليمان.

وأرسل لاعب الأهلي أشرف بنشرقي كرة عرضية جديدة في الدقيقة 15 ولكن أبعدها الدفاع ثم أرسل زيزو كرة عرضية جديدة في الدقيقة 18 وصلت لزميله جراديشار الذي سددها قوية ولكن في الشباك الخارجية.

وتصدى دفاع غزل المحلة لكرة عرضية جديدة من زيزو في الدقيقة 23 وأبعدها لركنية وكاد يتقدم الأهلي في الدقيقة التالية بعدما أرسل جراديشار كرة برأسه لزيزو الذي سددها بطريقة "اللوب" ولكنها علت المرمى.

وسدد كريم فؤاد كرة قوية وصلته من زيزو بالدقيقة 27 ولكن بعيدة عن المرمى

وظهرت أول خطورة من فريق غزل المحلة بعد 30 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه أحمد شوشة الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي.

وتصدى دفاع غزل المحلة في الدقيقة 32 لكرة عرضية أرسلها زيزو لتتحول لركنية ثم توقف اللعب بالدقيقة 35 لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

وأوقف دفاع غزل المحلة في الدقيقة 41 هجمة قادها أشرف بنشرقي قبل أن يحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلاً من الضائع.

وسدد لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو كرة قوية في الدقيقة (45+1) مرت بجوار القائم الأيسر ثم حرم القائم في الدقيقة (45+2) تريزيجيه من افتتاح التسجيل للأهلي.