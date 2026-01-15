أول قرار من الزمالك تجاه المشجع محمد خميس

حرص جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواصل مع المشجع الزملكاوي محمد خميس، الذي حضر لمؤازرة الفريق في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية خلال مواجهة المصري البورسعيدي.

وكشف الإعلامي محمد أبوالعلا في تصريحات تلفزيونية أن إدوارد وجه دعوة خاصة لخميس لحضور تدريبات الفريق الأول والتقاط صور مع اللاعبين، مشيراً إلى أنه سيتم تكريمه على دعمه المتواصل للفريق.

وفي سياق متصل، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسات كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات من عمر المسابقة.

