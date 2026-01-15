مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

1 2
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 7
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

0 2
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

بورجوس

0 2
22:00

فالنسيا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

0 1
22:15

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

1 3
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يختتم مشواره في كأس عاصمة مصر بفوز ثنائي على المصري

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 15/01/2026 تعديل في 10:26 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الزمالك والمصري
  • عرض 3 صورة
    الزمالك والمصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بتحقيق فوز ثمين على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

تفاصيل الأهداف

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 21، بعدما سدد البرازيلي خوان بيزيرا كرة قوية في منتصف المرمى، مستغلًا ذهاب الحارس محمود حمدي إلى الزاوية الأخرى، لتسكن الكرة الشباك معلنة تقدم الفارس الأبيض.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من المصري للعودة في النتيجة، أبرزها في الدقيقة 97، عقب ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد عواد بقبضة يده، قبل أن تصل الكرة إلى أحد لاعبي المصري الذي لعبها برأسه بجوار القائم، لتخرج خارج الملعب.

وحسم الزمالك اللقاء بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة بعد هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها ناصر منسي الكرة إلى أحمد شريف، الذي تابعها بلمسة واحدة داخل شباك الحارس محمود حمدي.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، أنهى بها مشواره في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما كان ودع المنافسة رسمياً في الجولة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 11 نقطة، بعدما ضمن التأهل مسبقاً إلى الدور التالي، دون أن يحسم صدارة المجموعة، التي لا يزال يتصدرها بفارق نقطة واحدة عن فريق زد، الذي تتبقى له مواجهة أخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك المصري البورسعيدي كأس عاصمة مصر الزمالك والمصري نتيجة الزمالك مباراة الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون عزلوا المسلمين في أوروبا - فيديو
مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلي للمصري البورسعيدي
ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: أنقذنا الكثير من الأرواح أمس في إيران

وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب يطلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لهجوم محتمل على
جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)
زووم

جورجينا بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات