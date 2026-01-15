الزمالك يختتم مشواره في كأس عاصمة مصر بفوز ثنائي على المصري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بتحقيق فوز ثمين على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

تفاصيل الأهداف

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 21، بعدما سدد البرازيلي خوان بيزيرا كرة قوية في منتصف المرمى، مستغلًا ذهاب الحارس محمود حمدي إلى الزاوية الأخرى، لتسكن الكرة الشباك معلنة تقدم الفارس الأبيض.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من المصري للعودة في النتيجة، أبرزها في الدقيقة 97، عقب ركلة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد عواد بقبضة يده، قبل أن تصل الكرة إلى أحد لاعبي المصري الذي لعبها برأسه بجوار القائم، لتخرج خارج الملعب.

وحسم الزمالك اللقاء بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة بعد هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها ناصر منسي الكرة إلى أحمد شريف، الذي تابعها بلمسة واحدة داخل شباك الحارس محمود حمدي.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، أنهى بها مشواره في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما كان ودع المنافسة رسمياً في الجولة الماضية.

في المقابل، تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 11 نقطة، بعدما ضمن التأهل مسبقاً إلى الدور التالي، دون أن يحسم صدارة المجموعة، التي لا يزال يتصدرها بفارق نقطة واحدة عن فريق زد، الذي تتبقى له مواجهة أخيرة.