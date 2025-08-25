مباريات الأمس
يصل خلال ساعات.. الزمالك يحسم صفقة جديدة رغم غلق باب القيد

01:53 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك، في حسم صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، رغم غلق باب القيد في مصر.

وأغلق بشكل رسمي باب القيد في الدوري المصري، خلال الفترة الماضية، ولكن نادي الزمالك يبحث عن طريقة قانونية لقيد اللاعب الكيني.

ووفقا لمصدر مطلع أكد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن نادي الزمالك أنهى صفقة الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الكيني سيصل إلى القاهرة خلال ساعات، وسيتم قيده في الزمالك تحت السن بعدما فسخ عقده مع ناديه وأصبح لاعباً حراً.

واختتم المصدر، أن الزمالك أرسل جميع المستندات الخاصة باللاعب إلى اتحاد الكرة من أجل قيده ولكن حتى الآن لم يحصل على رد.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك صفقات الزمالك بارون أوشينج
