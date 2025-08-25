مباريات الأمس
"ملناش علاقة ده دوركم".. وزير الرياضة يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك

10:32 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
كتب- محمد خيري:

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة نادي الزمالك مع وزارة الإسكان، بعد سحب أرض النادي بمدينة أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قررت سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك، بعد التأخر في بناء المنشآت.

وقال "صبحي" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "ده دور مجلس إدارة نادي الزمالك.. وده اكيد قرار مدروس ولازم المجلس يقوم بالردود بتاعته في حجم الإنجاز وتقديم المستندات".

وأضاف: "ده جزء قانوني لان ده قرار وزارة الإسكان وجهات أعلى .. ملهاش علاقة بوزارة الرياضة"

وأوضح: "لازم الزمالك يعد ملفه كويس لتوضيح كافة التفاصيل هو هيتعب فيها شوية لكن لازم الموضوع يكون في الإطار ده للحل".

واختتم تصريحاته: "ده مش دور وزارة الشباب والرياضة ولا أقول رأي فيه".

الزمالك أرض الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك وزير الرياضة مجلس الزمالك أشرف صبحي
