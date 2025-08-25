هل ينجو الأهلي من "المعادلة الصفرية" لـ "محلة عبدالعال"؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو ضيفًا على نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

الأهلي لم يخض مباراة الجولة الثالثة من الدوري وفقًا لنظام الموسم الجاري من المسابقة 2025/26 في ظل مشاركة 21 فريقًا ليستريح فريق كل جولة.

وعلى الجانب الآخر تعادل فريق غزل المحلة سلبيًا على يد مستضيفه الجونة خلال مباراة الجولة الثالثة.

"زعيم الفلاحين" ـ كما يُطلق على فريق غزل المحلة ـ يمتلك معادلة صفرية مع مديره الفني علاء عبدالعال الذي يعتمد على التأمين الدفاعي ثم الوصول لمرمى الخصم من كرات مرتدة.

غزل المحلة خلال أول ثلاث جولات من الموسم الجاري للدوري لم يُسجل أي هدف ولم يستقبل أي هدف ولم يفز ولم يخسر فقط 3 تعادلات وكان قريبًا من تحقيق الفوز الأول خلال مباراة الجولة الثانية أمام سموحة ولكنه أهدر ركلة جزاء.

في المقابل لاعبو المدرب ريبيرو سجلوا خلال مباراتين ستة أهداف واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف فهل ينجح من حل "المعادلة الصفرية لمحلة عبدالعال"؟

علاء عبدالعال صاحب الـ 60 عامًا سبق وواجه الأهلي بـ 19 مباراة لم يفز خلالها سوى في مباراتين حين كان مديرًا فنيًا لفريق الداخلية وفاز في المرتين بالنتيجة ذاتها ( 1ـ 0) خلال موسم 2013ـ14 حينها كان محمد يوسف هو المدير الفني للفريق.

وحسم التعادل نتيجة 5 مواجهات بين علاء عبدالعال والأهلي فيما خسر في الـ 12 مباراة المتبقية؛ إذ استقبلت شباك الفرق التي كان يدربها 35 هدفًا من لاعبي الأهلي وسجلوا 11 هدفًا.

